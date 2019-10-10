У Мексиці протестуючі прив’язали мера до автомобіля і протягли по вулиці

У мексиканському місті Лас-Маргаритас місцеві жителі під час акції протесту викрали з будівлі міської адміністрації мера Хорхе Луїса Эскандона Ернандеса, його прив’язали до автомобіля і протягли по вулиці.

Про це повідомляє видання El Heraldo de Mexico.

Так, невдоволення людей було викликано тим, що чиновник повинен був відновити дорогу, однак так і не дотримав своєї обіцянки.

У результаті на допомогу Ернандесу прийшли поліцейські, яким вдалося зупинити автомобіль і звільнити мера. Йому знадобилася медична допомога.

Всього під час заворушень в Лас-Маргаритас постраждали близько 20 осіб. Принаймні 30 демонстрантів були затримані.

De esta forma pobladores de Santa Rita El Invernadero se llevaron al Presidente Municipal de Las Margaritas Jorge Luis Escandon, que minutos después fue rescatado por los policías. #Chiapas pic.twitter.com/XxU9dJCURV

— Alerta Chiapas ⚡ (@AlertaChiapas) October 8, 2019