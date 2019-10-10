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Зеленський заявив про підтримку ініціативи про ліквідацію схем з ФОП

10.10.2019

Президент України Володимир Зеленський підтримує позицію уряду щодо ліквідації схем оптимізації сплати податків через фізичних осіб-підприємців. Про це він заявив під час прес-марафону в Києві.

За його словами, відповідне рішення уряду спрямоване на ліквідацію корупційних схем.

«Думаю, вони на правильному шляху. І це забезпечить нам вихід економіки з тіні, всі повинні платити податки», — сказав Зеленський.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду, на відміну від бізнесу, який проводить оптимізацію за рахунок великої кількості ФОП.

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