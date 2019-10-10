Заробив більше мільйона: з’явилася свіжа декларація Данилюка

Екс-секретар РНБО України Олександр Данилюк за 4 місяці роботи на цій посаді заробив 305 тис. гривень.

Про це свідчить декларація, яку чиновник подав при звільненні. Її опублікували ввечері 7 жовтня на сайті НАПК. Документ враховує всі доходи з 1 січня по 30 вересня 2019 року.

Також в цей період Данилюк отримав велику виплату від ЄБРР. 5 липня 2019 року Європейський банк реконструкції і розвитку заплатив йому 992 902 грн гонорарів або інших виплат за цивільно-правовими договорами.

У загальній складності Данилюку з початку 2019 року сплатили 1 млн. 298 тис грн.