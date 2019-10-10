7 звичок, які підвищують ваш ризик заразитися застудою або грипом

Щоб захиститися від небезпечних осінніх інфекцій, лікарі рекомендують робити щеплення. Крім цього в побуті важливо уникати звичок, через які шанси заразитися застудою або грипом відразу різко зростають.

Нехтування миттям рук. Ми торкаємося руками численних брудних поверхонь протягом дня. За словами медиків, в сезон хвороб чим частіше мити руки собі і дітям – тим краще: це самий простий спосіб видалити з себе розповсюджувачів інфекцій.

Відсутність звички протирати речі. Наші особисті речі за день також стикаються з різноманітними поверхнями. Таким чином вони можуть виявитися розповсюджувачами хвороботворних мікроорганізмів. В епідсезон рекомендується частіше протирати речі м’якою тканиною, змоченою в мильному розчині, або антибактеріальними серветками.

Незакриті зубні щітки. Зубні щітки правильно зберігати в закритих футлярах, або в спеціальних ковпачках. На незакритих зубних щітках люблять селитися віруси грипу, стафілококи, стрептококи.

Обід за робочим місцем. Одна з найгірших звичок в епідзесон – вживати їжу за робочим столом в офісі. Дослідження неодноразово показували, що поверхня робочих місць неймовірно забруднена в силу поганого прибирання і того, що тут до багатьох речей торкаються руки. Якщо не виходить не їсти за робочим столом, його потрібно обов’язково продезінфікувати серветками.

Використання телефону у ванній. Та ж небезпека, що і з відкритими зубними щітками – на поверхні смартфонів осідають небезпечні мікроби.

Рідкісна зміна постільної білизни. Постільна білизна рекомендується до заміни не рідше одного разу на два тижні, але медики вважають, що в сезон застуд і грипу міняти білизну потрібно частіше. Несвіжі наволочки і простирадла – улюблений притулок мікробів і вірусів.

Нелюбов до кисломолочних продуктів. Канадські вчені констатували, що пробіотики, які містяться в натуральному йогурті, можуть бути ефективні як засіб профілактики грипу та інфекцій верхніх дихальних шляхів. Відмовляючись від кисломолочних продуктів, ви ризикуєте послабити свій імунітет.

: МедікФорум