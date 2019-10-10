«Марш МЕНДЕЛЬсона»: В мережі регочуть з прес-конференції Зеленського на фудкорті

У Зеленського анонсували на сьогодні прес-конференцію в екстравагантному форматі: журналістів кличуть на фудкорт в Kyiv Food Market на вулиці Московській, 8 (район станції метро “Арсенальна”), розбиватимуть на групи по 7-10 осіб і кожна з груп отримає півгодини спілкування з президентом

Решта журналістів, акредитованих на захід, в цей час будуть спостерігати за тим, що відбувається на екрані в прес-центрі. Прес-марафон обіцяє розтягнутися на цілий день.

Цей дивний формат обговорюють не тільки журналісти, а й багато інших користувачів соцмереж. Depo.ua зібрав найцікавіші дописи.