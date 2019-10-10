Стягують на Донбас? У Росії потрапив на відео ешелон військової техніки

На залізничній станції Поворино у Воронезькій області (Російська Федерація) був помічений ешелон військової техніки.

Він потрапив до камери 3 жовтня. Відео переміщення з’явилося на сторінці «Записки мисливця» в Twitter.

Крім того, інформацію про перекидання техніки до кордонів України опублікував і військовий експерт Влад Волошин. Так, він показав карту пересування ешелону російських окупантів.

Також експерт опублікував фото розвантаження російської військової техніки на станції Маслівка в тій же Воронезької області.

«До кордону з Україною 98 кілометрів. 6 жовтня, розвантаження ешелону з бронетехнікою, танками Т-72», – написав Волошин.

За його словами, ситуація ускладнюється ще й тим, що 5 жовтня скупчення російських військових і бойової техніки було зафіксовано відразу в трьох місцях поблизу кордону України і Білорусі під Гомелем.

Скупчення техніки РФ в Білорусі

Facebook Влада Волошина

Скупчення техніки РФ в Білорусі

Facebook Влада Волошина

Скупчення техніки РФ в Білорусі

Facebook Влада Волошина