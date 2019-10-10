Путіну слід перестати говорити “нас там немає”, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що російська влада повинні змінити свою риторику щодо України, зокрема щодо війни на Донбасі.

Про це стало відомо з зустрічі Зеленського з журналістами на Фудмаркете 10 жовтня.

“Я подзвонив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. У нас відбувся обмін. Всі дзвінки здійснював я. З мене корона не впаде, тому що я дійсно хочу закінчити війну. Тому я вважаю, що з нашого боку це були перші кроки на зустріч”.

“Обидві сторони повинні прагнути закінчити війну. Обидві сторони повинні хотіти сісти в тому чи іншому форматі зустрітися, почати говорити. Змінити риторику. Перестати говорити “нас там немає”. Це ваш внутрішній конфлікт, самі вирішуйте і так далі. Так важко досягти результату”.