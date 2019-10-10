Розбещував хлопчиків: на Сумщині перед судом раптово помер педофіл

У Конотопі Сумської області помер 72-річний пенсіонер, якого підозрювали в розпусних діях по відношенню до хлопчиків 14 і 15 років.

Про це з посиланням на поліцію Сумської області повідомляють «Факти».

Відзначається, що пенсіонер помер напередодні судового засідання, на якому мали обрати запобіжний захід. Чоловіка знайшли мертвим за місцем проживання. Тіло було направлено на експертизу.

За даними правоохоронців, на тілі чоловіка не виявили слідів насильницької смерті.

У поліції розповіли, що померлий пенсіонер свою провину визнав повністю і був готовий відбувати покарання. Йому було оголошено про підозру, але затримувати чоловіка не стали з урахуванням похилого віку.