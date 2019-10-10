«Мене ще ніколи в житті словом на 5 букв, починаючи з «х-«, закінчуючи на »-о», не називали», — Зеленський про акції протесту проти «формули Штайнмайера»

Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про те, чи вибачиться Богдан за слова про проплачених мітингах сказав, що хоче вибачень від тих, хто нецензурно обзивав його під вікнами Офісу президента.

Про своє ставлення до акції протесту Зеленський розповів журналістам на прес-марафоні.

«Коли ми з вами говоримо про акції «Ні капітуляції!» або «зраді» або просто «хто голосніше образить президента України», то я сприймаю це дуже негативно. Тому що мене ще ніколи в житті словом на 5 букв, починаючи з «х», закінчуючи на «о», не називали», — сказав Зеленський.

«Якщо ви починати зі мною хочете розмову зі слова, яке починається з «х» і закінчується на «-ло», я хочу, щоб ви це сказали 73 відсоткам українців, що проголосували за це «х-ло». Це моя відповідь про це і про те, як ці образи відповів пан Богдан, передруковуючи той чи інший пост», — додав президент.

Він підкреслив, що вважає: більшість учасників акції протестів не отримували грошей.

«Я впевнений, що пан Богдан не мав на увазі вас і таких, як ви. І так як я вже сказав, що це особисто дуже неприємно, я думаю, що у вас буде шанс з ним поспілкуватися. Я знаю тільки одне, що він сам не придумав цей пост. Він передрукував…», — пояснив Зеленський дії глави свого Офісу.

«Я впевнений, що вам ніхто не давав гроші, але і я не здавав капітуляцію. І хотів би від вас, якщо ви кричали на мене «ху» — тире — «ло» в кінці, якщо ви це кричали, я теж хотів би від вас вибачень», — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, акція «Зупинимо капітуляцію» відбулася 6 жовтня. Її учасники виступали проти імплементації Україною так званої «формули Штайнмайера».