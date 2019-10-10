«Не встиг нічого зробити»: Зеленський розповів про нерухомості в Криму

Президент України Володимир Зеленський розповів про своїй квартирі в аннексированном Росією Криму, яку купив у 2013 році.

Про це він повідомив на прес-марафоні в Києві в четвер, 10 жовтня. Президент зізнався, що не встиг зробити в квартирі ремонт.

Про нерухомості він згадав, відповідаючи на питання про анексію. Політик зазначив, що важливим аспектом повернення півострова є робота з його жителями.

У цьому контексті, як зазначив президент, важливо, щоб українці пам’ятали, хто їздив до них і кому Крим був дійсно дорогим.

«Ми ж з вами знаємо, що цивілізації та інфраструктури крутий там не було. Не важливо зараз говорити, що це помилка влади… Ми любили Крим за інше, за те, що він наш, він же рідний», – сказав Зеленський.

«Ми туди їхали, навіть коли в Туреччині чи Єгипті, чесно кажучи, стало дешевше… І зараз там немає повно туристів», – продовжив він.

Політик додав, що їздив на відпочинок з сім’єю і за кордон, але щороку тиждень проводив обов’язково в Криму.

«Ми дуже любили і любимо Крим. Я купив там квартиру. Як моя дружина сказала, що в принципі ми щоліта їздимо до Криму. Я купив і завіз туди плитку, кахель. І не встиг нічого зробити. Дуже прикольно, що я купив квартиру в 2013 році», – сказав президент.