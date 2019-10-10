Зеленський розповів, коли буде озвучена точна дата зустрічі у форматі нормандському

Зустріч в нормандському форматі може відбутися в листопаді 2019 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону в Києві.

За його словами, точна дата зустрічі лідерів країн в нормандському форматі стане відома наступного тижня, тобто з 14 жовтня.

«Я думаю, що ми отримаємо дату (нормандського формату — ред.) на наступному тижні. Я думаю, що зустріч буде в цьому році (2019 році — ред.). Я думаю, що це листопад», — заявив глава держави.