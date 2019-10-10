«Допоможіть!» Українці влаштували мітинг для Зеленського і ледь не зірвали прес-марафон

Прес-марафон президента Володимира Зеленського перервали українці, які попросили главу країни розібратися з державною соціальною програмою «Доступне житло».

Це сталося у четвер, 10 жовтня. Посеред спілкування з журналістами активісти, які знаходилися на першому поверсі, почали скандувати «Державна афера «Доступне житло», допоможіть!» .

Президент намагався продовжити відповідати журналістці, проте натовп не вмовкала. «Ми вас почули. Сім разів», – звернувся до людей Зеленський.

Після цього він перервав прес-конференцію і запитав, чи є у активістів документи, а також поцікавився, чи зверталися вони до мера міста.

Одна з мітингувальників розповіла, що проблема не вирішується з 2010 року», а з рахунків зникли 43 мільйони.

Розповідь жінки перервав невідомий чоловік, який почав кричати до Зеленському: «Пане президент! Я вам за дві хвилини розповім, як вирішити всі проблеми в цій країні, тільки пустіть!» Чоловік і далі кричав щось до політика, з-за чого його під руки вивела охорона.

Зеленський у свою чергу повідомив, що мітингувальники можуть передати документи і детально розповісти про проблему заступнику голови Офісу президента Кирилу Тимошенко.