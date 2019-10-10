Хотів би поставити крапку в розслідуванні справ Майдану і Іловайська, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський хоче поставити крапку в розслідуванні кримінальних справ, що стосуються злочинів на Майдані і Иловайской трагедії.

За словами Зеленського, справи Майдану явдляется одними з найскладніших.

«Як у цій справі поставити крапку, у мене зараз немає відповіді, тому що все, що я отримував від попередніх представників Генпрокуратури, і ті документи, які від них залишилися, там не було і немає прозорого відповіді», — підкреслив президент. Він зазначив, що спілкувався з прокурором, який займається справами Майдану, — той розповів йому про велику кількість відкритих виробництв і заарештованих осіб

«А хто ж були замовники… Розкажіть цю історію, це ж страшна історія, стільки людей загинуло. На це відповіді я не отримав, тому що мені сказали, що це буде тривати роками, і потрібно залучати сотні-тисячі фахівців. Я б дуже хотів поставити крапку в цій справі», — Зеленський розповів під час прес-марафону.

«Ще є така річ, дуже складне — Іловайськ, але це ми вже обговорювали з прокуратурою і будемо займатися цією справою. Думаю, там у нас будуть результати теж», — додав він.