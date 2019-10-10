«Просто я не знаю, на якій стадії ця справа», — Зеленський про ролі Кучми у справі про вбивство Гонгадзе

Президент Володимир Зеленський назвав «ганьбою» те, що через 20 років після загибелі журналіста Георгія Гонгадзе замовники його вбивства до цих пір не знайдені. При цьому він не знає, на якій стадії знаходиться розслідування.

Про це український лідер заявив журналістам під час прес-марафону, відповідаючи на питання журналіста Цензор.НЕМАЄ Євгенія Кузьменко.

Наводимо текст розмови президента з кореспондентом дослівно.

Кузьменко: «Пан президент, скільки я пишу про політику — завжди кожен президент, починаючи з Кучми, обіцяв знайти замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і покарати їх. Але кожен новий президент знаходив спільну мову з паном Кучмою, з паном Пінчуком, і ця кругова порука тривала багато років. Що ми бачимо зараз? Пан Пукач, досить імовірно, в листопаді цього року за касаційною скаргою може вийти на свободу».

Зеленський: «Ви впевнені?»

Кузьменко: «Може вийти, може. Це не впевненість, це достовірність».

Зеленський: «Я маю на увазі, ви цю інформацію де отримали. Може, ви скажете, де мені її отримати?»

Кузьменко: «Це побоювання багатьох журналістів, моїх колег».

Зеленський: «Ок».

Кузьменко: «Далі. Ви спілкуєтеся з паном Пінчуком. І кажуть, скажімо так, що у вашій фракції теж є його люди. І Леонід Кучма від вашого імені підписує документи в Мінську. Пане президент, ви хотіли нових осіб, нових справ. Скажіть, будь ласка, ви збираєтеся покласти край цій справі, знайти замовників, щоб був справедливий вирок?»

Зеленський: «Пан Кучма в цій справі … Мені дуже складно відповісти. Ви кажете, що я охоче спілкуюся з паном Пінчуком. Я не знаю, я просто спілкуюся. Я з людьми спілкуюся просто в цілому. Я не розумію характеристику, що таке «охоче»…»

Кузьменко: «Це люди, за якими вже багато років існують підозри у справі Гонгадзе. Почитайте просто томи судових справ і тома розслідувань журналістів».

Зеленський: «тобто, скажіть, у цій справі з паном Гонгадзе, фігурує там пан Пінчук?»

Кузьменко: «Пан Пінчук там не фігурує, але він є зятем…» (другого президента України Леоніда Кучми, якого журналісти-розслідувачі називають ймовірним замовником вбивства Георгія Гонгадзе. — Ред.).

Зеленський: «Для мене достатньо. Я з вами згоден. Я спілкуюся з паном Пінчуком, ви знаєте, за яких питань. Вони відкриті. Більше мені нема про що спілкуватися. Це була історія, там, з квартирами, і так далі. І все. Я з вами згоден, що треба поставити крапку у справі пана Гонгадзе. Я готовий допомагати. Я не можу вам сказати, як все, що вам говорили, що так, ми це зробимо. Я просто не знаю, зараз… Просто я не знаю, на якій стадії це справа».

Кузьменко: «Таке враження, що ви над цим навіть не думали. А це — питання, яке просто стає визначальним для багатьох президентів».

Зеленський: «Дивіться, я вам відповідаю відверто. Я не займаюся всіма кримінальними справами — так і є. Я з повагою ставлюся до пана Гонгадзе і до пам’яті, пов’язаної з цим українським журналістом. Ви мені задали питання. Я обов’язково зверну на це увагу. Для мене пріоритетом сьогодні питання припинення війни. І, вибачте, якщо я вас цим образив, але я завжди кажу правду. Ми будемо розглядати питання мертвих. І це правда. Це правда, на жаль. І я повинен допомагати цьому — гаразд, я готовий. Але ви мене повинні розуміти. Так, але я думаю спочатку про живих у своїх кроках. Я вам про це відверто кажу. Справа Шеремета, справа Гонгадзе, справу Гандзюк — для мене це складні, серйозні справи, але на одному рівні. Я не знав особисто цих людей, всіх трьох. Ось про що я хочу сказати. Тому для мене немає пріоритету, коли ми говоримо про Шеремета, або про Гандзюк Катерині, або про пана Гонгадзе. Але якщо мене запитують про пана Шеремета, я відверто сказав, що я там бачу кінець. Тут я не бачив. І я готовий це питання піднімати. Я вам сказав чесно. В цілому вбивство журналістів і громадських діячів — це трагедія для країни. І якщо ці кримінальні справи не закінчуються, і не засуджені вбивці, це погано в цілому для іміджу нашої країни. І, як ви правильно зазначили, тим більше, коли ця справа тягнеться 20 років. Це, в цілому, ганьба».