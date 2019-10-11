У Львові припинили подачу тепла в бюджетні установи

У зв’язку з потеплінням припинена подача опалення в школи, садочки, лікарні та поліклініки

У Львові припинили подачу тепла у бюджетні установи – школи, садочки, лікарні, установи культури. Про це повідомляє прес-служба місцевої Ради.

«Синоптики прогнозують потепління — температура підніметься до +20 градусів, тому з сьогоднішнього дня припиняємо подачу опалення у бюджетні установи», — пояснила заступник голови Львова з гуманітарних питань.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що рішення щодо підвищення тарифів на опалення для населення урядом не приймалося.

Нагадаємо, подача теплової енергії в житлові будинки країни буде починатися в установленому порядку з урахуванням температура повітря, яка повинна опуститися до позначки +8 градусів за Цельсієм і нижче, і триматися на такому рівні протягом не менше трьох днів.