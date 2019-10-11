«Тут не хочуть, щоб ми міркували»: популярний репер хльостко розгромив сучасну Росію

Російський репер Лігалайз (справжнє ім’я Андрій Меньшиков) випустив новий гостросоціальний кліп на пісню «Застій 2.0».

У композиції він нещадно розкритикував російські влади. Відповідний ролик був опублікований на YouTube-каналі музиканта TheLIGALIZEtv.

Трек став заголовною піснею його альбому «Ali», присвяченого новій епосі застою в РФ.

У відео обіграні останні події в країні. Наприклад, на екрані можна побачити Омонівців, які б’ються з балеринами, задіявши свої улюблені методи – палиці, щити і боротьба врукопашну. Режисером кліпу став Павло Бардін. В інтерв’ю виданню «Медуза» він заявив, що це ролик «про боротьбу культури і насильства», причому ідея його створення прийшла кліпмейкеру задовго до прем’єри треку.

«Прийшла пора мені записатися в русофоби, сказавши, що за порогом в моєму будинку все не слава Богу», — йдеться в одній з рядків.

«Нас вчать любити Батьківщину ті, хто відправив за кордон сина», — співається в одному з куплетів.

Також Лігалайз не оминув увагу і головні «подвиги» президента Росії Володимира Путіна, згадавши Крим і Донбас.

«Побільше крові, побільше Солсбері і Сірий

Більше Донбассов, Кримов, більше зла для Росії.

Щоб навколо на дух взагалі нас не переносили,

Щоб ми від усіх закрилися нарешті на чолі з месією.

Наш «светлоликий», про, «з коліна піднімач»

Дресирувальник з батогом знає, на що витрачати час:

Живити рефлекс, щоб славила на автоматі

Його «Собака Павлова» — натовп, чиє ім’я виборець», — читає речитативом Лігалайз.

Згідно тексту композиції, можновладці тримають росіян в «їжакових рукавицях» з допомогою всім зрозумілих методів — «вигаданий ворог і охороняється страх». «Тут не хочуть, щоб ми міркували» — співає репер в приспіві.

Користувачі оцінили сміливе творіння Лигалайза. В коментарях вони підтримали репера.

«Влада належить народу, сподіваюся коли-то на ваших мітингах, включать трек Ліги і Децла, і в єдиному пориві народиться нарешті ввічлива країна, а не ОЗУ світу», «Мені здається, я тільки що послухав справжній реп, суворий, протестний, соціальний… Кліп геніальний», «Так точно і глибоко, що аж пробирає до мурашок! все проходить через тебе і залишається такий осад….», — писали коментатори.