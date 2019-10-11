Відгук Йованович стався після її відмови неофіційно просити Україну розслідувати справи, – ЗМІ

Колишнього посла США в Україні Марі Йованович відсторонили від посади після її наполягання на тому, щоб прохання особистого адвоката президента США Руді Джуліані до українських офіційних осіб про проведення розслідувань передавалися по офіційних каналах, а не неофіційно.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на екс-дипломата, обсуждавшего цю ситуацію з Йованович.

За словами колишнього дипломата, Йованович відкликали після того, як вона відмовилася передавати прохання щодо розслідувань в Україні “офлайн, особисто, неформально”, а наполягала на тому, що у США є формальні способи звернутися за допомогою до іноземних урядів у проведенні розслідувань.

Він пояснив, що Державний департамент традиційно спирається на договори про взаємну правову допомогу, згідно з якими США та іноземні офіційні особи погоджуються обмінюватися доказами та інформацією в ході кримінальних розслідувань.

Екс-посол Йованович планує в п’ятницю дати свідчення в Палаті представників Конгресу у рамках процедури імпічменту Трампа.

Демократи кажуть, що чекають її появи, незважаючи на твердження Трампа, що його адміністрація не буде співпрацювати з розслідуванням.

В четвер 10 сенаторів-демократів надіслали держсекретареві Майку Помпео лист з вимогою пояснення зміщення Йованович з посади посла США в Україні до закінчення її трирічного призначення.

Ще до можливої дачі показань увагу до особистості Йованович привернув арешт у США двох близьких до Рудольфу Джуліані бізнесменів – Ігоря Фрумана і Лева Парнасу, обвинувачених у порушенні правил фінансування виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа.

В обвинувальному акті серед іншого було зазначено, що ці чоловіки просили американського конгресмена допомогти в усуненні Йованович, принаймні частково, на прохання українських урядовців.