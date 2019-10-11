У “Нафтогазі” запропонували перекласти відповідальність за борги виробників тепла за газ на місцеву владу

“Нафтогаз” пропонує покривати борги виробників тепла за газ з державного бюджету, а після цього держава зменшіть розмір дотації відповідному місцевому бюджету.

Про це повідомляє прес-служба “Нафтогазу”, посилаючись на голову компанії Андрій Коболєва.

“Механізм, який запровадити Нафтогаз пропонує уряду, полягає в тому, що всім підприємствам ТКЕ, навіть тім, які не можуть забезпечити мінімальний рівень розрахунків, надається право укласти договір з Нафтогазом без виконаних поточних зобов’язань щодо повноти оплати і отримувати газ. Це дозволить забезпечити громадян теплом, навіть якщо їхній постачальник тепла має фінансові проблеми”, — повідомили в Нафтогазі.

У разі, якщо теплопостачальник не встигне погасити борги за газ перед Нафтогазом до закінчення опалювального сезону, то ці борги покрити з державного бюджету, а потім держава на суму цієї заборгованості зменшіть розмір дотації відповідному місцевому бюджету.

“Таким чином, відповідальність за рівень оплати газу тепловиками належатиме місцевій владі, яка матиме всі необхідні інструменти та важелі для здійснення відповідного контролю”, — зазначають у “Нафтогазі”.

За даними компанії, наразі борги виробників тепла за газ складають 38 мільярдів гривень, а їхнє непогашення вчасно ставити під загрозу діяльність ГТС України.