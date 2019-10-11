Професії, які призводять до цукрового діабету

Вчені зі Швеції спільно з колегами з Каролінського інституту з’ясували, що представники ряду професій ризикують захворіти на діабет другого типу в три рази частіше за інших.

Експерти провели дослідження, в ході якого проаналізували стан здоров’я більше чотирьох мільйонів чоловік, які народилися в період з 1937 року по 1979-й. З’ясувалося, що в зоні підвищеного ризику опинилися робітники на виробництві та професійні водії.

А ось найрідше від діабету другого типу страждали викладачі вузів, фізіотерапевти і прибиральниці.

За словами вчених, високий ризик розвитку діабету у представників вищезгаданих професій пов’язаний з нічними змінами, хронічним недосипом, постійними стресами. Вони рекомендують стежити за вагою, правильно харчуватися і збільшити фізичну активність.

За прогнозами ВООЗ, в 2025 році буде зареєстровано близько 500 мільйонів хворих на цукровий діабет.

Вважається, що в розвитку цукрового діабету другого типу основну роль відіграє генетична схильність. На розвиток захворювання також впливають погана екологія, малорухливий спосіб життя, фасфуд, стреси. Однак найважливішим фактором є ожиріння. Більше 80% пацієнтів з цукровим діабетом другого типу мають надмірну вагу.

Симптомами захворювання є сильна спрага, сухість у роті, часте сечовипускання, підвищене почуття голоду, постійна слабкість і втома, дратівливість.