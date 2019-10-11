Ким Кардашьян вступилась за честь Меган Маркл и принца Гарри

Американская телезвезда Ким Кардашьян вступилась за честь Меган Маркл и ее супруга принца Гарри. Знаменитость выступила на конгрессе в Армении, где назвала герцогов Сассекских идеальными людьми, меняющими мир.

Стоит отметить, что проблемы в королевском семействе начались еще летом. Принцу Гарри не очень понравилась критика его супруги британскими таблоидами. После нескольких попыток вернуть любовь отечественных СМИ, герцог Сассекский опубликовал открытое письмо, в котором сообщил, что подал на одно из изданий в суд. Якобы, журналисты перешли допустимые границы, устроив Меган Маркл настоящую травлю. На этом принц останавливаться не стал, и вскоре стало известно, что он решил судиться еще с двумя таблоидами. Иски в суд не заставили себя ждать.

Британские издания продолжают критиковать молодую семью, в то время как супругов Сассексих совершенно неожиданно для многих решила поддержать Ким Кардашьян. Во время выступления на технологическом конгрессе в Армении звезда американских реалити-шоу заявила, что в мире нет идеальных людей, однако Меган Маркл и принц Гарри делают большое благое дело, стараясь привлекать внимание к проблемам глобального характера.

: Новости Ю