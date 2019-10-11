Ціна на нафту перевищила 60 доларів

Світові ціни на нафту еталонних марок ростуть на оптимізмі щодо переговорів США з Китаєм.

Про це свідчать дані торгів вранці в п’ятницю, 11 жовтня, передає Reuters.

Так, станом на 10:00 по Києву грудневі ф’ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялися на $1,24 (2,10%) – до $60,34 за барель.

Вартість ф’ючерса на BRENT на листопад на електронній сесії на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) виросла на $1,03 (1,92%) – до $54,58 за барель.

Таким чином, спред між актуальними контрактами на марки Brent і WTI складає $5,76 на користь Brent.