Портнов запропонував Порошенко публічно подискутувати в ефірі будь-якого з українських каналів

Колишній заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов викликав п’ятого президента України Петра Порошенка на “дебати” на будь-якому з українських каналів.

Про це Він написав у Facebook.

“Петро Порошенко, викликаю Вас в прямий ефір будь-яких українських телеканалів з будь порядком і будь-якими запитаннями”, – написав Він.

Портнов, при цьому, назвав теми, які він хотів би привселюдно обговорити з Порошенком. Розмова пропонується вести про кримінальні справи, офшорах, податки, ДБР, роботі на Росію і таємниці слідства.

“Поставимо крапки в накопичених питаннях. Чекаю Вашого рішення”, – резюмував Портнов.