Богдан відмовився спілкуватися з журналістами під час прес-марафону Зеленського

Глава Офісу президента України Андрій Богдан, який був присутній на прес-марафоні президента Володимира Зеленського у четвер, 10 жовтня, навідріз відмовився спілкуватися з журналістами.

Про це повідомляє NewsOne.

Представники ЗМІ намагалися взяти коментар у Богдана. Однак він був категорично проти.

Глава ОПУ зазначив, що нічого не буде говорити, тому що це прес-конференція Зеленського.

“Ви український розумієте? А яке слово ви не зрозуміли? Я нічого не коментую. Я можу вам це повторити ще російською та англійською”, – заявив Богдан.