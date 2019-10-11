Послом України в США стане постпред в ООН Володимир Єльченко

Новим послом України в Сполучених Штатах Америки стане постійний представник при ООН Володимир Єльченко.

Претендував на цю посаду посол Олег Шамшур нібито відмовився від неї за станом на здоров’я.

Про це пише агентство «Українські новини» з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

Посада посла України в США вакантна з 19 липня, коли був звільнений Валерій Чалий.

Президент Володимир Зеленський на прес-конференції 10 жовтня повідомив, що визначився з кандидатурою посла України в США, однак не назвав прізвище.

Єльченко народився 27 червня 1959 року в Києві. Закінчував Київський державний університет імені Тараса Шевченка (факультет міжнародних відносин і міжнародного права). На дипломатичній службі з 1981 року.

При Союзі працював на секретарських посадах. В 1993 році був спостерігачем з цивільних питань Миротворчих сил ООН в колишній Югославії (UNPROFOR), Хорватія. Після обіймав посади заступника начальника та начальника Управління міжнародних організацій МЗС України

У 1997-2000 роках був постійним представником України при ООН, в 2000-2001 — представником в Радбезі ООН. У ці ж роки був заступником міністра закордонних справ.

У 2001-2003 роках – заступник державного секретаря і державний секретар МЗС України, у 2003-2005 роках – перший заступник Міністра закордонних справ України – керівник апарату МЗС України. Потім кілька років був послом України в Австрії та представником України при міжнародних організаціях у Відні.

У 2010 року був призначений послом в Росії, але в березні 2014 року його відкликали з Москви з-за російської агресії.