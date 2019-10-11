Хорошковський за останні три роки 16 разів злітав в Росію, – розслідування

Колишній голова Служби безпеки України й екс-віце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський за останні три роки 16 разів відвідував Москву.

Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях».

Журналісти проаналізували дані про польоти літака Валерія Хорошковського за допомогою онлайн-сервісу відстеження повітряних суден Plane Finder починаючи з червня 2016, і звернули увагу, що він регулярно відвідує Російську Федерацію. Сумарно за три роки літак приземлявся у Москві 16 разів.

Чотири з цих перельотів – цьогорічні, з січня по травень 2019-го.

Як повідомляють журналісти, літак, яким користується Хорошковський – Falcon 7x – має іменний герб з літерами «K» та «h» – з цих двох літер починається прізвище екс-чиновника в англійській транслітерації. Він є одним з найдорожчих приватних літаків у світі, і коштує близько 50 мільйонів доларів.

Під час телефонної розмови з Валерієм Хорошковським, журналісти подали напругу, які він має інтереси в Росії.

– Ви ж пам пам’ятаєте, що я там працював?

– Тобто, у вас там друзі чи бізнес-партнери?

– І ті, і ті.

За інформацією джерел «Схем», наразі Валерій Хорошковський курує роботу російських банків в Україні. Як виявили журналісти, він літав за кордон і приїжджав до України у компанії високопосадових представників російських фінустанов.