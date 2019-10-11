Коболєв розповів, як будуть вилучати борги за опалення

«Нафтогаз» буде поставляти газ навіть боржникам. Про це заявив глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Згідно з повідомленням, Коболєв планує в опалювальному сезоні поставляти газ навіть тим теплокомуненерго, у яких досі є несплати. Чиновник запропонував схему, згідно з якою, борги має взяти на себе держава і вилучати їх з місцевих бюджетів.

«Механізм, який Нафтогаз пропонує ввести уряду, полягає в тому, що всім підприємствам ТКЕ, навіть тим, які не можуть забезпечити мінімальний рівень розрахунків, надається право укласти договір з «Нафтогазом» без виконаних поточних зобов’язань щодо повноти оплати і отримувати газ. Це дозволить забезпечити громадян теплом, навіть якщо їх постачальник тепла має фінансові проблеми», — прокоментував Андрій Коболєв, голова правління АТ «НАК «Нафтогаз України».

На його думку, в кінці опалювального сезону всі борги постачальника тепла, які існують перед «Нафтогазом», покриває уряд з державного бюджету. Внаслідок розмір дотації від держави відповідному місцевому бюджету зменшується на ту суму, яким був борг. Таким чином місцева влада буде зацікавлена вибивати заборгованість із споживачів.

Інакше, попередили в «Нафтогазі», через накопичений зараз борг в 38 мільярдів гривень поставлена під загрозу діяльність Газотранспортної системи України.