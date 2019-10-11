Звільнений глава Конституційного суду Шевчук вимагає негайно відновити його на посаді

Колишній голова Конституційного суду Станіслав Шевчук вимагає негайно відновити його на посаді на підставі рішення Окружного адмінсуду Києва, яке було прийнято сьогодні, 11 жовтня.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Адміністративний позов Шевчука Станіслава Володимировича задовольнити в повному обсязі. Визнати протиправною та скасувати постанову Конституційного суду України, щодо незаконного звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду», — йдеться у рішенні суду.

На підставі судового рішення Шевчук вимагає негайно відновити його на посаді.

«Воно (рішення суду — ред.) у цій категорії справ підлягає негайному виконанню. Конституційний Суд повинен негайно поновити мене на посаді, як голови, так і судді, бо з посади голови мене не звільняли. Мене звільняли з посади судді за надуманими підставами», – сказав Шевчук.

Він додав, що в рамках позову не вимагав компенсацію за вимушений прогул.