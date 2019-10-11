Туреччина зазнала першої втрати в боях в Сирії

У Сирії В ході боїв з бойовиками «Робочої партії Курдистану — Сил самооборони сирійських курдів» загинув один турецький військовий. Про повідомило Міністерство оборони Туреччини.

За даними відомства, солдат Ахмед Топчу був убитий 10 жовтня.

Як повідомила турецька газета Yeni Şafak, Топчу загинув від пострілу снайпера, який засів в тунелі в районі міста Рас-ель-Айн в сирійській провінції Хасеке. Ще три солдати отримали поранення.

У Міноборони Туреччини заявили, що за два дні операції «Джерело світу» їх збройні сили знищили 277 курдів.

Також турецькі військові зазначають, що операція триває успішно, як і планувалося.