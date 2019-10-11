«Стук з дна»: депутат РФ зганьбився в мережі із-за російської мови

Депутат Законодавчої Думи Хабаровського краю (Росія) від фракції КПРФ Сергій Ільїн зганьбився в мережі через безграмотності.

Так, у Telegram-каналі «Орфосвинство і идиомаркетинг» опублікували скріншоти його постів в Instagaram з численними помилками. Судячи з фото, політик абсолютно не знає елементарних правил російської мови.

Так, його коментарі рясніють такими словами, як, наприклад, «аппаненты», «виходет», «предлогаешь», «садяться», учавствую», «дифицыт», «аппозиция», «избератели», «эксплуотируя» та іншим.

«Знайдений абсолютно безграмотний депутат від КПРФ. Стук з дна якийсь», – обурилися автори посади, які опублікували «перли» Ільїна.