Москва не отримувала від Києва пропозиції про миротворців, — Пєсков

У Кремлі не отримували офіційної інформації про ідею Зеленського розмістити на кордоні України з Росією миротворців.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Ми не маємо ніякої офіційної інформації про такі ініціативи», — сказав він журналістам.

10 жовтня Зеленський в ході багатогодинного прес-марафону в Києві розповів про своє бачення забезпечення правопорядку на Донбасі.

Президент України заявив, що після виведення з ОРДЛО збройних формувань функції контролю та забезпечення правопорядку в регіоні повинні мати українські поліцейські і представники ОБСЄ, а держкордон з РФ контролювати українські прикордонники з миротворцями, які будуть їм допомагати.

Зеленський сказав: «Повинна бути українська поліція, повинні бути (представники. – Ред.) ОБСЄ, повинні бути на кордоні між Україною і Росією і допомагати нашим прикордонникам і миротворці. Я думаю, що у нас має бути спільне забезпечення миру. Тут не вийде, що тільки поліція або Служба безпеки».

Президент України заявив, що питання введення миротворчого контингенту в Донбас буде розглядатися на зустрічі в «нормандському форматі» (Україна, Німеччина, Франція, РФ).

«З приводу миротворців: піднімається це питання, і я думаю, що це один з напрямків, яке і ми будемо обговорювати офіційно в нормандському форматі», — сказав Зеленський.