Земельна реформа – це приватизація в стилі 90-х: Фурса зробив страшний прогноз про крах планів Зеленського

Під виглядом земельної реформи нова влада на чолі з Володимиром Зеленським готує скандальний процес з продажу землі українським олігархам.

Такої позиції дотримується економіст Сергій Фурса, що оприлюднив відповідний пост на своїй сторінці в Facebook.

За словами експерта, Зеленський, прислухавшись до аграрного лобі і олігархам, з потенційного реформатора остаточно перетворився в популіста, погодившись на проведення земельної реформи за сценарієм, вигідному великому українському бізнесу.

«Фактично, земельна реформа зараз повторює долю приватизації 90-х. Приватизація була потрібна і це було важливою реформою. Але замість продажу на відкритих аукціонах та залученні інвесторів було вирішено створити вітчизняний гібрид, в результаті якого заводи розтягнули олігархи, а інвестиції так і не прийшли», — зазначає Фурса.

Як запевняє експерт, Київ вирішив закрити свої активи від іноземних інвестицій. Конкуренції не буде, тому ціна на землю буде низькою. В таких умовах олігархи та інші підприємливі люди куплять землю фактично за безцінь, після чого продадуть її вже на нових більш вигідних умовах вже після повноцінного відкриття ринку. Внаслідок цього великий бізнес отримає колосальний прибуток.

Згідно з точки зору Фурси, подібні операції не стануть чинником розвитку української економіки, а про зростання ВВП на обіцяні 40% можна забути.

«Земельна реформа могла стати сигналом для інвесторів і запустити прискорене зростання економіки. А замість цього вона дала зовсім інший сигнал. І теж досить зрозумілий. Місяць рішучих реформ можна вважати закінченою», — додав він.

Фурса підкреслює, що все це буде відбуватися на тлі згоди президента з претензіями Коломойського з приводу Приватбанку і вкрай негативно позначиться на співпраці України з МВФ.