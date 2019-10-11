У дендрарії Вашингтона показують 400-річний бонсай, який пережив Хіросіму

Бонсай, японська біла сосна, віком майже 400 років, був вирощений в двох милях від місця, де американські війська скинули атомну бомбу на Хіросіму в 1945 році. Він переходив з покоління в покоління в родині майстрів бонсай. На щастя, сім’я вціліла під час бомбардування, як і деревце.

У 1976 році майстер бонсай Масару Ямаки пожертвував деревце для музею бонсай в Національному дендрарії США у Вашингтоні. При цьому Масару Ямаки не повідомив працівникам музею, що і його сім’я, і бонсай постраждали від атаки американців. Тільки в 2001 році, коли онуки Масару відвідали музей, вони розкрили історію подарунка.

Спочатку музей вирішив не зраджувати це відкриття розголосу. Бонсай вважався символом союзу двох народів і двох культур. Але в 2015 році співробітники музею розповіли про історію цієї маленької білої сосни на офіційному сайті дендрарію.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Кетлін Емерсон-Делл , куратор музею, зізналася: «У присутності цього деревця я відчуваю і присутність людей, які, на відміну від нього, не пережили катастрофу. Це як дотик до історії».

Мініатюрне дерево стало своєрідним пам’ятником людям, загиблим у бомбардуванні.

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», в Японії вкрали унікальне дерево бонсай.

За матеріалами Washington Post

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