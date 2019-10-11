Юсупова: кричали, навіщо парад, стільки грошей, але на президентську прес-марафон 130 тисяч знайшли

Блогер і волонтер Наталя Юсупова у своєму блозі пише про те, що ще не так давно прихильники президента Зеленського розповідали, навіщо потрібен той парад, стільки грошей, краще б людям похилого віку і дітям віддали?

Тепер бачимо, як на президентську прес-марафон 130 тисяч гривень на обедик і вечеря за день витратили з держбюджету – так це ж нормально, люди ж повинні поїсти.

За словами Юсупової, хочеться сподіватися, що вони там не подавилися тим обідом і вечерею. Волонтери, небайдужі громадяни зібрали усією країною 150 тисяч гривень, купили життєво важливі апарати для реанімації, які врятують не одне життя і будуть служити довго, а тут так поїли, славні люди, незрозуміло що, всього на 5 тисяч доларів.

Волонтер зазначає, тепер, звичайно, коли критика пішла, чуємо заяви, що могли б і чаєм обійтися, але, мабуть, вирішили не розмінюватися на дрібниці, як ніяк марафон вийшов з рекордом, нічого гроші рахувати. Марафон важливіше, ніж парад і крапка.