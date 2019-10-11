Соколова рознесла «слуг народу» з-за «формули Штайнмайера»

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко рознесла народних депутатів від «Слуги народу» за їх абсолютне незнання того, що таке «формула Штайнмайера».

У своєму шоу «Вечір з Яніною Соколовою» вона показала фрагмент відео, на якому Микола Тищенко, Олександр Скічко та Олексій Мовчан не могли відповісти журналістам на запитання про скандальний документ. Більше того, вони намагалися піти від розмови, скаржачись на те, що преса їх перевіряє, і постійно посилалися на президента

Соколову глибоко обурила така некомпетентність народних обранців, і вона присоромила їх за це, нагадавши, що «формула Штайнмайера» зараз є топовй темою для всього українського суспільства.

«Не так важливо, що в Росії думають про «формулі Штайнмайера». Страшно, що в Україні не всі нардепи відстрілюють, що це за рівняння, хто такий Штайнмайер і чим він відрізняється від В-4-4 в Counter Strike. Як так? Вся країна гуде про це, тисячі людей виходять на мітинги, цілодобово на всіх ТВ-ресурсах ця тема обговорюється, президент записує звернення, а депутати Верховної Ради в душі не *бут, що це!» – обурюється співачка.

Вона погодилася з тим, що парламентарії раніше могли не цікавитися цією темою і не знати про неї. Однак здивувалася тому, що політики досі не спромоглися вивчити такий животрепетне для воюючої країни питання.

«Ви що, у вакуумі живете, або вам настільки пох*й?! Ви ж за це голосувати будете, визначати майбутнє країни! Ви боретеся з кнопокодавством, а самі – просто біологічні оболонки для натискання кнопок! Ти ж на весіллі можеш запам’ятати імена всіх зовиць, свекрухи і племінників? Ти ж мінімум три конкурсу з апельсинкой знаєш! Значить, не зовсім дурень. Або всі ці ох*позитивні традиції вам в спинний мозок закачали? Так попроси цього головного магістра школи лабухів і караоке – нехай тобі видалить один тост про пташку і встановить «формулу Штайнмайера», – обурилася Соколова, звертаючись, мабуть, до Скічко, який раніше працював у розважальній сфері.

«Ну а ти, кулінар-винтовар?! Ти ж там якось мохіто готуєш з секретних інгредієнтів? Тут те ж саме – тільки замість м’яти – межа, замість рому – вибори, а замість склянки – склянки Путіна», – затроллила журналістка скандального «слугу народу» Тищенко, в минулому ресторатора.

В кінці свого звернення вона звернулася особисто до президента України Володимиру Зеленському, закликавши його вплинути на свою фракцію і хоч трохи просвітити її членів про те, що відбувається в країні.

«Пане президенте, дайте, нарешті, у жбан вашим миньонам, щоб вони нарешті раздуплились!» – жорстко резюмувала Соколова.