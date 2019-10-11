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«Текст по-дебільному написаний»: Соколова затроллила скривдженого Добкіна за інтерв’ю

12.10.2019

Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що скандальний нардеп VIII скликання, голова партії «Християнські соціалісти» Михайло Добкін образився на неї за недавнього інтерв’ю.

Про це вона сказала в черговому випуску шоу «Вечір з Яніною Соколовою», який опублікований на YouTube.

Соколова зазначила, що поки розмовляла з політиком, той «паралельно записував своє інтерв’ю зі мною».

«Ну якщо відкинути питання, пов’язані з «текст по-дебільному написаний» або з наркотиками, то залишиться не так і багато», – сказав він під час зйомок.

За словами Соколової, Добкін «дуже образився» через фінальної версії «Рандеву». При цьому, після виходу програми в ефір, колишній нардеп записав відео, в якому передав «персональний привіт» провідною.

«Тому Михайло, як справжній чоловік, поскаржився на мене в Голландію», – сказала вона.

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