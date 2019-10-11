«Попереду важкі часи»: Роговцева зворушливо звернулася до українських військових

Герой України, велика актриса театру і кіно Ада Роговцева привітала українських військових з Днем захисника, який відзначається 14 жовтня.

Вона попередила захисників країни на телеканалі «Україна«, що їх чекають попереду важкі часи, і звернулася до них з проханням.

«Вітаю всіх з Днем захисника України, тому що в Україні ми всі повинні бути захисниками нашої Батьківщини. З 2014-го року їжджу з колегами до нашим військовим, і де б ми не були, де б не виступали – це дуже потрібно. Людям необхідно тепло, почути добре слово, щоб їх обійняли, подивилися уважно в очі. Вони повинні відчути, що за них моляться», – сказала Роговцева.

Вона додала, що це основна робота українців. За словами актриси, вона вдячна долі, що Господь дав сили, жити, бачити, відчувати, любити.

«Я вас всіх дуже люблю! У вас ще попереду важкі часи, коли треба повернутися додому і мати мудрість у тому, щоб прощати тих, хто не знає, що ви бачили, через що ви пройшли, який це жах, бруд, кров, – війна. Ви це знаєте, тому будьте до нас поблажливо, адже дуже багато хто з нас навіть не замислюються над тим, як ви воюєте, рятуєте один одного, захищаєте нашу батьківщину. З вашим днем, хлопці», – додала артистка.