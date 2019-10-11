В Кіровоградській області затримали рецидивіста, підозрюваного у педофілії

В Кіровоградській області поліцейські затримали громадянина, підозрюваного у педофілії, яким виявився 33-річний раніше судимий житель міста Олександрії.

Про це кореспонденту ГолосUA повідомили у відділі комунікації поліції Кіровоградської області.

Як розповіли в поліції, в даний час відомо про причетність особи не менше ніж до двох епізодів злочинів, а саме замах на зґвалтування та розбещення неповнолітніх.

«Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника було виявлено та вилучено наркотичний засіб — марихуана та пристрій для її застосування. В даний час громадянину повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу», — розповіли в прес-службі.

Триває розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за частиною 2 статті 156 (розбещення неповнолітніх), частини 3 статті 15 частини 3 статті 152 (замах на зґвалтування), частиною 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.