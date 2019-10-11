В Україні затримали вербувальників людей у трудове рабство

Правоохоронці Дніпропетровської та Одеської областей затримали членів злочинної групи, які вербували людей у трудове рабство.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполиции.

«За підозрою в торгівлі людьми поліцейські затримали двох осіб: 42-річного чоловіка і 41-річну жінку, які займалися пошуком людей для подальшої трудової експлуатації. Також вони стежили за змістом завербованих осіб і контролювали їх роботу. Зараз поліція завершує документування злочинної діяльності інших членів групи. Вирішується питання про затримання причетних до злочину осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, для вербування члени групи обирали людей, які перебували у скрутному матеріальному становищі, обіцяли їм високу зарплату, соціальний пакет та комфортні умови праці в Одеській області. Натомість змушували тяжко працювати на сільськогосподарських угіддях по 12-13 годин.

За будь-яку помилку їх жорстоко карали – били або позбавляли їжі. Постраждалі проживали в бараках на території колишньої жіночої колонії-поселення в Овідіопольському районі за високим парканом. Комплекс будівель перебував під цілодобовою охороною, у тому числі з використанням собак.

«Встановлено, що з 2018 року для трудової експлуатації вони завербували близько 30 осіб — мешканців міст Нікополь, Покрив і Марганець Дніпропетровської області», — поінформували в поліції.

В діях затриманих вбачаються ознаки кримінального злочину, передбаченого статтею про торгівлю людьми (ч. 2 ст. 149 КК України). Затриманим загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.