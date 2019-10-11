З «Укроборонпрому» звільнили директора-фігурантів корупційних скандалів

Гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавічус звільнив з посади директора Харківського конструкторського бюро машинобудування Олексія Бабича, який є фігурантом низки корупційних скандалів в оборонній сфері.

Про це повідомляє Bihus.Info на YouTube.

За інформацією видання, Бабича, який очолював КБ останні два з половиною роки, звільнили у зв’язку з невиконанням умов контракту, а саме у відповідності з пунктом щодо «забезпечення недопущення на підприємстві заборгованості із заробітної плати».

У серпні концерн Укроборонпром, в який входить конструкторське бюро, повідомляв про переведення майже тисячного колективу ХКБМ дводенний робочий тиждень із-за браку коштів. Офіційно це пояснювали тим, що Міноборони припинило фінансування виготовлення півсотні БТР-4Е для Міноборони, терміни здачі яких підприємство зірвало в липні.

Разом з тим, про заборгованості по виплаті заробітної плати на підприємстві його співробітники повідомляли концерну ще з весни: тоді у відкритому листі вони заявляли не лише про несвоєчасній виплаті зарплати, але і про те, що на підприємстві перестали видавати спецодяг та інструменти, а також просили звільнити директора Бабича.

За даними видання, влітку Харківське конструкторське бюро машинобудування під керівництвом Бабича зірвало контракт на поставку Бтрів для армії.

Спочатку проект опинився під загрозою із-за того, що приватний завод на підряді у ХКБМ не зміг вчасно виготовити корпусу для машин з української сталі, проте врешті-решт виробництво зірвалося з-за конфлікту ХКБМ з військовим прийманням Міноборони навколо фінської сталі, закупленої заводом на заміну української.

Укладаючи контракт, Бабич не вказав у технічній специфікації вимоги до хімічного складу металу. В результаті постачальник привіз сталь, яка не відповідала вимогам конструкторської документації з якості зварювання швів. Тому метал забракувала приймання. Конфлікт навколо цієї пробної партії не вирішене досі.