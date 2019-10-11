Незнайомці погрожували співробітникам: В офіс Моз України увірвалися люди — ЗМІ

У будівлю Міністерства охорони здоров’я увірвалися невідомі, які вимагають документи у співробітників, особисті справи і накази.

Про це повідомила гендиректор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Моз Ірина Литовченко на своїй сторінці в Facebook у п’ятницю, 11 жовтня.

«Міністерство охорони здоров’я повно невідомих людей. Вони бігають по кабінетах, вимагають документи у співробітників, особові справи, накази, поговорити наодинці з директором департаменту, відмовляються представлятися і просто тікають», — написала Литовченко.

Вона також опублікувала фото з людиною, який дзвонив директорові Департаменту управління персоналом та обіцяв, що «їй буде гірше».