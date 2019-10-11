Тимошенко нагадала Зеленському про референдум по землі

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала президента України відкликати законопроект про відкриття ринку землі, а питання продажу землі винести на всенародний референдум.

Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів.

Вона нагадала, що у внесеному до порядку денного відповідному документі передбачено продаж землі іноземцям і режим максимального сприяння для агромонополий.

«В одні руки можна буде купити 15% кожній області. Це означає, що в принципі 6-7 осіб можуть стати власниками однієї області. Також в одні руки можна придбати 0,5% території України, а це 210 тис. гектарів. Це два Києва! Це означає продаж України. Це абсурд», — обурилася вона.

При таких умовах, підкреслила Тимошенко, жоден вітчизняний фермер не буде мати стільки грошей, щоб конкурувати на рівних з транснаціональними корпораціями, які вже сьогодні орендують величезні шматки української землі.

На її думку, вихід з цієї ситуації тільки один — забезпечити держпідтримку малого і середнього сільгоспвиробництва. Вона підкреслила, що Україні потрібно здавати землю в оренду, а не продавати, створювати, як у Польщі 1,5 млн господарств (у нас поки тільки 28 тис.), давати довгострокові доступні кредити фермерам, створити мільйони робочих місць, щоб молодь фермерством займалася.

Також, як зазначила Тимошенко, важливо перейти від продажу сировини до ринку готової продукції, що може потроїти ВВП України.

Вона нагадала, що раніше Зеленський обіцяв, що найважливіші питання суспільного життя будуть вирішуватися народом у ході референдуму.

«Референдум по землі обов’язковий. Це питання номер один», — зазначила голова партії.