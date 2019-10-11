В Україні скасували атестацію з української мови для чиновників

У зв’язку з набранням чинності закону про реформу державної служби, згідно з яким переможець конкурсу на певну посаду зобов’язаний надати копії документів, що підтверджують рівень вільного володіння державною мовою в Україні скасували атестаційні комісії уповноважених установ вищої освіти, які перевіряли ці знання.

Документ підписав заступник керівника Нацагенства з питань держслужби, передають «Факти і коментарі».

Зазначимо, законом про «перезавантаження» влади передбачається масове поява в Україні держслужбовців-контрактників.

Документом істотно спрощується порядок прийняття на держслужбу, розширюється перелік причин для відсторонення держслужбовця і спрощується звільнення. Згідно із законом, контракт з держслужбовцям може укладатися на період від року до п’яти років. Тимчасове виконання обов’язків на державній посаді обмежене строком на три місяці. У законі істотно розширено перелік підстав, щоб звільнити з держслужби.