5 продуктів, які варто з’їсти на ніч, щоб схуднути

Щоб скинути зайву вагу, їсти на ніч не тільки можна, а й треба!

Перша заповідь для всіх, хто хоче схуднути — не їсти на ніч. І дійсно, від їжі на ніч ми товстіємо, особливо якщо пізня вечеря містить рафіновані вуглеводи і крохмаль, а також багато цукру. Але є і хороша новина: дослідження фахівців з Університету штату Флорида, опубліковане в Британському журналі харчування в 2018 році, показало, що 30 грамів білка, з’їдені за півгодини до сну, не тільки не зашкодять нашій талії, але і допоможуть схуднути. Ми підібрали продукти, які не тільки можна, але і потрібно їсти на ніч, щоб схуднути.

Сир

Крім того, що в сирі багато білка, він також багатий кальцієм, який необхідний нам в кожному віці. Особливо страждають від нестачі кальцію жінки під час і після проходження менопаузи: в цей час кальцій буквально вимивається з наших кісток, суглобів і зубів, роблячи їх особливо крихкими. До речі, не здумайте вибирати знежирений сир: молочний жир необхідний для здоров’я наших судин і серця, а також допомагає нам схуднути.

Мигдаль і волоські горіхи

Незважаючи на те, що горіхи — це дуже калорійний продукт, регулярне і акуратне їх вживання допомагає підтримувати струнку фігуру і навіть скидати зайву вагу. Головне-не перевищувати розумну дозу і не їсти більше пригорщі горіхів за раз. Практично всі види горіхів багаті білком, але найкорисніші з них — волоські і мигдаль. У них багато вітаміну Е, а також магнію і селену, які дуже корисні для нашого серця. Так що сміливо їжте жменю цих горіхів на ніч — це дуже корисно.

Моцарелла

У 100 грамах цього сиру міститься 6 грамів білка, 1 грам вуглеводу і всього 100 калорій. А ще в моцареллі багато вітаміну D, якого нам всім так не вистачає в темну пору року. Так що їжте на здоров’я, в тому числі і на ніч!

Яйце

Якби дієтологам потрібно було б вибрати один найкорисніший продукт, швидше за все, вони віддали б перевагу яйцям. Багаті білком, вітаміном D, іншими корисними вітамінами і мікроелементами, вони ідеально підходять не тільки для сніданку, але і для пізньої вечері.

Тофу

Якщо ви дотримуєтеся вегетаріанського раціону, вам особливо важливо стежити за вмістом білка у вашій дієті. І тофу-прекрасний продукт, який допоможе отримувати досить білка. Так що сміливо їжте його на вечерю — навіть дуже пізню!