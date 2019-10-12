В Італії через вулкана закрили частину повітряного простору

Компанія кризового підрозділу Sac, яка управляє аеропортом Катанні, вирішила закрити частина повітряного простору над містом у зв’язку з відновленням активності вулкана Етна.
Виверження супроводжувалося невеликими вибухами і потужним викидом вулканічного попелу. Стовпи сірого диму були добре помітні над Етною. Вулкан постійно контролює Національний інститут геофізики і вулканології — обсерваторія Етна (Ingv-Oe). Поки ситуація оцінюється як відносно спокійна.
У Катанні дозволено чотири посадки авіарейсів щогодини. Виліт літаків не обмежують, але туристів попереджають про затримки.
Експрес-інформація по країні
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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на Сицилії прокинувся вулкан Етна: відео виверження.
За матеріалами «Новий час»
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