В Італії через вулкана закрили частину повітряного простору

Компанія кризового підрозділу Sac, яка управляє аеропортом Катанні, вирішила закрити частина повітряного простору над містом у зв’язку з відновленням активності вулкана Етна.

Виверження супроводжувалося невеликими вибухами і потужним викидом вулканічного попелу. Стовпи сірого диму були добре помітні над Етною. Вулкан постійно контролює Національний інститут геофізики і вулканології — обсерваторія Етна (Ingv-Oe). Поки ситуація оцінюється як відносно спокійна.

У Катанні дозволено чотири посадки авіарейсів щогодини. Виліт літаків не обмежують, але туристів попереджають про затримки.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на Сицилії прокинувся вулкан Етна: відео виверження.

За матеріалами «Новий час»

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