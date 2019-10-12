Тимошенко попередила Зеленського про «червоних лініях», які він збирається перейти — політолог

Ключове питання полягає в наступному: чи хоче Зеленський реально виконати свої передвиборчі обіцянки і зробити життя українців кращим? Чи це були просто пусті слова, щоб сісти на Банкову і завершити процес знищення України, розпочатий Порошенко?

Поки країна спостерігала рекордний марафон спілкування Зеленського з пресою, покликаний показати феєрію демократії та якоїсь «нового життя», нікуди не зникли ключові загрози для кожного українця і всієї нацбезпеки України, які тихенько втілює в життя команда президента. Користуючись повною відсутністю досвіду держуправління у самого Зеленського.

Про це пише сьогодні у Фейсбуці політолог Дмитро Корнійчук.

Які ж небезпечні тенденції ( перехід «червоних ліній») ми бачимо в рішеннях президента, Кабміну і його парламентської сили «Слуга народу»?

Перша небезпека: реалізація російського сценарію на Донбасі під виглядом «формули Штайнмайера».

Голова «Батьківщини» Юлія Тимошенко детально пояснила, виступаючи в п’ятницю на одному з телеканалів, суть «пастки» для України. «Формула Штайнмайера» — це легалізація проросійських сепаратистів на Донбасі з допомогою виборів, проведених без реального контролю з боку України. Тобто – реінтеграція в Україну Донбасу, налаштованого проти самої України.

Хоча необхідно спочатку вивести з Донбасу тисячі найманців, повернути українську владу і закони, дозволити повернутися мільйонів переселенців (щоб вони могли взяти участь у виборах), отримати доступ до кордону з Росією. А потім вже провести чесні місцеві вибори під контролем міжнародних спостерігачів. І саме таку позицію повинен (на ділі, а не на словах) відстоювати Зеленський.

Тимошенко нагадала: оптимальним варіантом було б повернення до переговорного процесу в рамках Будапештського меморандуму, де США, Британія, Франція, Росія і Китай надали Україні гарантії територіальної цілісності в обмін від відмови від ядерної зброї. А не виконання Зеленським невигідних Україні Мінських угод, які екс-президент Порошенко підписав на догоду Москві в 2015 році.

Друга небезпека: продаж сільськогосподарської землі на догоду транснаціональним корпораціям

Давайте говорити відверто: запропонований Кабміном закон чітко прописаний під великі агрохолдинги (причому – з іноземними власниками), які за копійки скуповують мільйони гектарів української землі. Заберуть один з ключових стратегічних ресурсів країни. І це при тому, що остання соціологія показує: більше 70% українців проти продажу землі.

За словами Тимошенко, Зеленський повинен виконати свою передвиборну обіцянку вирішувати всі ключові питання для країни на референдумах. І зобов’язаний винести на референдум ідею продажу землі. А не розповідати на прес-марафоні: мовляв, так-так, землю будемо точно продавати.

Третя небезпека: тотальна приватизація України

Прийнятий одними голосами фракції «Слуга народу» законопроект 1054 дозволяє пустити з молотка» всі стратегічні підприємства країни — від ядерної енергетики і ГТС до потужностей по виробництву зброї (і це під час війни). Тобто – скасовуються будь-які (!) обмеження на розпродаж всієї країни. На Заході такого підходу немає. А ось в країнах «третього світу», до яких, схоже, у Зеленського відносять Україну, дуже навіть заохочують.

До речі, першим ділом вирішили виставити на продаж «Укрпошту», яка доставляє пенсії по всій країні. А от чи захоче з «іноземним інвестором» і за які гроші – питання риторичне.

Тому цілком логічним є публічне вимога Тимошенко до Зеленському — ветувати законопроект про тотальної приватизації.

Четверта небезпека: «бюджет бідності»-2020

Занижена інфляція, копійчане збільшення пенсій і зарплат, колишні тарифи на газ та опалення (в кращому випадку), зниження на 15% виплат на субсидії, оплата зовнішніх боргів на рівні річної суми виплати пенсій всім українцям, ніяких доходів від боротьби з контрабандою та офшорами, необґрунтоване розподіл доходів бюджету. Це просто короткий аналіз запропонованого бюджету-2020. Проголосувати за який – це загнати українців у ще більшу бідність, ніж було.

Тому Тимошенко вимагає знизити тарифи на газ (на що є всі можливості) і за рахунок запропонованих Зеленському своїх ініціатив по наповненню бюджету, збільшити мінімальні пенсії і зарплати на порядок вище, ніж запропоновано Кабміном.

Втім, ключове питання полягає в наступному: чи хоче Зеленський реально виконати свої передвиборчі обіцянки і зробити життя українців кращим? Чи це були просто пусті слова, щоб сісти на Банкову і завершити процес знищення України, розпочатий Порошенко?

Тоді президент повинен чітко розуміти: вся відповідальність за це в очах українців ляже саме на Зеленського, а не на якихось «таємних радників» або «злих бояр», які його оточують і пишуть антиукраїнські закони…