Батько заступник голови Нацполиции володіє землею в Закарпатті на 30 млн грн і веде там масштабне будівництво — ЗМІ

У власності батька заступника голови Нацполиции Євгена Коваля на Закарпатті перебуває понад 8 гектарів землі.

Про це йдеться у розслідуванні «Слидство.Інфо«.

Батько нового заступника голови Нацполиции Олександр Коваль володіє двома десятками земельних ділянок у селах Пилипець та Річка.

У Пилипці, популярному гірському курорті Закарпаття, він придбав 2,5 гектара землі біля підніжжя гори Гимба протягом 2015-2019 років. Частина земель отримав від місцевої влади.

На цій території зведено з десяток великих дерев’яних будинків і тривають будівельні роботи.

Журналісти підрахували, що сукупна вартість земельних ділянок Коваля в Пилипці становить близько 20 млн грн.

Протягом останніх 4 років син Олександра Коваля Євген спочатку був заступником голови Департаменту внутрішньої безпеки Нацполиции, а потім очолив підрозділ.

В селі Річка, на відстані 20 км від Пилипця, Коваль-старший має 7 ділянок загальною площею майже 5,7 гектара – теж біля підніжжя гори.

Землю купив в 2014 році. Оцінена журналістами вартість – приблизно 9 млн грн.

Власник, як стверджують журналісти, займається купівлею, продажем та орендою землі. Однак на час, коли земля купувалася, з 2014 по 2017 роки, він припинив діяльність фізичної особи-підприємця.

Євген Коваль пояснив, що бізнес батька на Закарпатті не пов’язаний з його професійною діяльністю.

У той же час, генерал поліції проігнорував питання розслідувачів про те, звідки у його батька кошти на придбання землі.