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Королева кюлот: модные тренды 2019 в исполнении Кейт Миддлтон (фото)

12.10.2019

В последнее время герцогиня Кембриджская отдает предпочтение кюлотам, которые удачно сочетает с блузами и свитерами.

На днях герцогиня Кембриджская неожиданно появилась в лондонском Национальном историческом музее в зеленых кюлотах от Jigsaw и бордовом джемпере Warehouse. К своему стильному наряду она добавила мини-сумку Chanel и модные туфли от итальянского бренда Tod’s.

Кейт Миддлтон – королева кюлот

В последнее время кюлоты являются фаворитом в гардеробе Кейт Миддлтон. Во всех случаях она смотрится в них великолепно. Предлагаем ознакомиться с самыми лучшими выходами герцогини и выбрать наиболее удачный вариант.

Самые стильные варианты от королевы кюлот

Кейт Миддлтон – королева кюлот

Кейт Миддлтон – королева кюлот

Кейт Миддлтон – королева кюлот

Кейт Миддлтон – королева кюлот

Кейт Миддлтон – королева кюлот

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