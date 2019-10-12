Королева кюлот: модные тренды 2019 в исполнении Кейт Миддлтон (фото)

В последнее время герцогиня Кембриджская отдает предпочтение кюлотам, которые удачно сочетает с блузами и свитерами.

На днях герцогиня Кембриджская неожиданно появилась в лондонском Национальном историческом музее в зеленых кюлотах от Jigsaw и бордовом джемпере Warehouse. К своему стильному наряду она добавила мини-сумку Chanel и модные туфли от итальянского бренда Tod’s.

Кейт Миддлтон – королева кюлот

В последнее время кюлоты являются фаворитом в гардеробе Кейт Миддлтон. Во всех случаях она смотрится в них великолепно. Предлагаем ознакомиться с самыми лучшими выходами герцогини и выбрать наиболее удачный вариант.

Самые стильные варианты от королевы кюлот

Кейт Миддлтон – королева кюлот

Кейт Миддлтон – королева кюлот

Кейт Миддлтон – королева кюлот

Кейт Миддлтон – королева кюлот

Кейт Миддлтон – королева кюлот