В Італії пояснили, чому посадили Марківа на чверть століття

11 жовтня суд присяжних міста Павії пояснив, чому українця Віталія Марківа засудили на 24 роки за причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккелли під час війни на Донбасі 5 років тому.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Присяжні вважають, що солдатів Національної гвардії України Віталій Марків активно сприяв умисного вбивства іноземних журналістів на околиці окупованого тоді бойовиками Слов’янська.

«У засідці проти журналістів Марків брав активну участь», — йдеться у підсумковій частині вироку, текст якого містить 176 сторінок.

Судді констатують, що обвинувачений в той день (24 травня 2014 року) на горі Карачун, зі своєї бойової позиції бачив керамічну фабрику Zeus Ceramica і мав хороший візуальний контроль залізниці, у якої в рову загинули італієць-фотограф Андреа Роккелли та росіянин Андрій Миронов.

На думку суддів, перебіг подій був таким, як розповів Віталій Марків журналістці Іларії Морани, статтю якої в газеті Corriere della Sera судді називають «визнанням солдата і важливим елементом доказової бази обвинувачення». Сторона захисту вважає публікацію «вільної помилковою інтерпретацією телефонної розмови, що відбулася між Маркивым та італійськими журналістами.

«Марків, виконуючи функцію керівника на бойовій позиції, навіть при відсутності всякого наміри збройної атаки з боку противника, запідозривши пересування журналістів за напрямом поїзда, почав діяти,»стріляючи в усе, що рухалося в радіусі двох кілометрів», і схоже, це була звичайна практика спільних військових дій Національної гвардії і війська (ВСУ)», — пишуть присяжні в тексті-мотивації вироку.

Як стверджують судді, «сам обвинувачений підтвердив таку реконструкцію фактів, коли заявив, що навіть при відсутності фази активного протистояння і людей у формі сепаратистів, було нормальним з підозрою спостерігати за цивільними як ймовірними противниками, адже вони могли надати корисну інформацію сепаратистам».

Як йдеться в документі, використовуючи АК74 Марків брав участь у першій стрільбі проти журналістів біля стіни фабрики Zeus Ceramica.

«Не зумівши досягти мети з допомогою автомата Калашникова, він продовжував їх відслідковувати через оптичний прилад зброї, інформуючи через свого командира військо («використовуючи важку артилерію») з метою потрапити на таксі, щоб перешкодити втечі, зупинити і знищити суб’єктів (журналістів) в лісі, де вони зникли. Потім за допомогою радіопристрою, яким володів Марків, він повідомив армії координати жертв, допомагаючи спрямувати вогонь у їх напрямку. В результаті тих пострілів французький журналіст Вільям Ругелон отримав поранення в ногу, а для Роккелли і Миронова вони стали смертельними», — відтворили перебіг подій присяжні судді.

Суд присяжних Павії стверджує, що «Марків виконував явно незаконний наказ, який порушує положення IV Женевської конвенції 1950 по захисту цивільних під час війни».

Документ забороняє насильство щодо осіб, які прямо не вовлеченныех в конфлікт, включаючи журналістів, які висвітлюють події на війні, нагадують присяжні.

У тексті вироку йдеться, що напад українських сил пройшло без будь-якої провокації чи атаки з боку протилежної сторони. Натомість, вважають автори вироку, «напад (українських сил — ред.) було спрямоване проти журналістів при виконанні їх права на збір інформації про діючий конфлікті». Адвокати нацгвардейца наполягають, що постріли лунали з боку проросійських бойовиків, а Марків, будучи в дружніх стосунках з журналістами, не міг навмисне сприяти вбивства іноземних репортерів.

Судді відкинули аргументи сторони захисту, вказавши які не були надані вагомі документальні докази або свідчення, які спростовували причетність солдата до інциденту. Свідоцтво українських військових на процесі названі невизначеними, суперечливими. Описуючи в мотиваційній частині місце трагічної події, судді, як і в матеріалах досудового слідства, продовжують говорити про інцидент «в умовах громадянського конфлікту в Україні, де урядові війська протистояли проросійським сепаратистам».

Провідними свідками судді назвали француза Ругелона — «надійний свідок» і італійку Морани — «журналістку-професіонала». Як відомо, захисники Марківа вважають фоторепортера Ругелона «не стільки свідком, як потерпілим», а журналістка Морани «з метою розголосу значно перевищила і спотворила почуту від солдата інформацію».

Сторона захисту вивчає текст мотивувальній частині вироку і протягом наступних півтора місяця має час для подачі оскарження рішення суду.

Італійські адвокати Віталія Марківа і українська сторона після оголошення вироку в липні заявили про намір оскаржити рішення Павії в Апеляційному суді Мілана.

30-річний Віталій Марків з подвійним українсько-італійським громадянством більше двох років перебуває під вартою в міланській в’язниці. Він заперечує свою причетність до загибелі іноземних репортерів на Донбасі і за допомогою адвокатів налаштований оскаржити рішення суду першої інстанції.

Адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.