У Броварах чоловік викрав колишню дівчину і повіз у полі «поговорити», — поліція

У Броварах Київської області чоловік викрав колишню співмешканку і повіз в поле, щоб «поговорити».

Про це 12 жовтня повідомляє прес-служба поліції Київської області.

За словами правоохоронців, зловмисник разом з другом на автомобілі перегородив дорогу таксі, в якому їхала колишня кохана.

«Він схопив її за одяг і силою затягнув у власне авто. Викрадення відбувалося на очах зляканою подруги потерпілої, яка намагалася перешкодити», — йдеться в повідомленні.

У місті запровадили поліцейську операцію «Перехоплення», орієнтування передали патрульним екіпажам. За кілька кілометрів правоохоронці зупинили легковик, а викрадачів затримали.

Чоловікам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк.

Крім цього, стосовно водія склали адмінпротокол за ст. 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння).