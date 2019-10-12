Заарештовані в США клієнти Джуліані Парнас і Фруман працювали з Фірташем, — Reuters

Заарештовані в США бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас отримували гроші від українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема зазначається, що Парнас був перекладачем для адвокатів, що представляють інтереси Фірташа.

Людина, знайомий з ситуацією, розповіло агентству, що Парнас і Фруман працювали на Фірташа протягом декількох місяців.

Також за даними джерела, Фірташ фінансував діяльність Парнаса і Фрумана, але яку саме, не уточнюється.

Джуліані в інтерв’ю агентству визнав, що Парнас і Фруман за останні два місяці «три-шість разів бували у Відні». При цьому, адвокат Трампа відмовився називати мета поїздок.

Агентство додає, що незадовго до затримання в інтерв’ю Reuters Парнас заявив, що Фірташа «підставили прокурори і дипломати США».

«Вони затримали невинну людину, Дмитра Фірташа, і виставили його таким собі поганим мафіозі, яким він явно не є. Він один із самих чесних бізнесменів», — заявляв Парнас.